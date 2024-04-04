Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Он сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности. «Будьте бдительны!» — призвал глава области.

Вечером 2 апреля над Курском были сбиты два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В регионе объявили опасность атаки БПЛА. В тот день она также была объявлена в Воронежской области.