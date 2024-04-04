Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:27, 4 апреля 2024Россия

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Он сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности. «Будьте бдительны!» — призвал глава области.

Вечером 2 апреля над Курском были сбиты два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В регионе объявили опасность атаки БПЛА. В тот день она также была объявлена в Воронежской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России прорвали оборону Часова Яра

      Карлсон резко раскритиковал Конгресс из-за ВСУ

      Два теплохода столкнулись в Ростовской области

      В российском городе после падения сбитого беспилотника начался пожар на рынке

      Головин признан лучшим футболистом «Монако» в марте

      Израиль ответил на угрозы Ирана

      Над Белгородской областью сбили украинский дрон

      В США описали будущее Украины

      Инвалида, беременную и еще шесть туристов бросили на острове. Они два дня догоняли корабль, а их отдых стал кошмаром

      12-летняя невеста 63-летнего священника попала под защиту полиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше