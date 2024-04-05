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16:19, 5 апреля 2024Путешествия

Летевший в Ташкент самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Ташкент самолет сел в Актобе из-за больного пассажира

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Летевший из России в Узбекистан самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером «Уральских авиалиний», следовавшим из Москвы в Ташкент, в четверг, 4 апреля. Отмечается, что одному из пассажиров рейса стало плохо. По данным источника, командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром.

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В результате борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе (Казахстан). Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в апреле в самолете российской авиакомпании «Сибирь» сработала сигнализация предупреждения о столкновении с землей. Инцидент случился на борту Boeing, летевшего из Омска в Москву. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна не отклонился от маршрута и не объявил сигнал бедствия.

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      Фариза Бацазова
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