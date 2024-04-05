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14:32, 5 апреля 2024Забота о себе

Нутрициолог оценил необходимость чистить яблоки от кожуры

Нутрициолог Ибрагимов: яблоко с кожурой нужно тщательно помыть и удалить гниль

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

В некоторых случаях яблоки можно есть вместе с кожурой, рассказал нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов. Необходимость чистить эти фрукты он оценил в беседе с NEWS.ru.

Он уточнил, что вместе с кожурой яблоко можно есть, если оно хорошо вымыто и не содержит пестицидов и воска. Вместе с тем, предупредил Ибрагимов, кожура яблока также может содержать больше аллергенов, тяжелых металлов и микроорганизмов, чем мякоть.

«Перед употреблением яблока с кожурой необходимо тщательно его помыть под проточной водой и удалить поврежденные или гнилые участки», — добавил Ибрагимов.

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Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова указала, что для россиян яблоки являются незаменимой частью рациона. По ее словам, яблоки доступны круглый год и по сравнению с другими фруктами содержат больше пектина, клетчатки и полифенолов.

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      Александра Лисица
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