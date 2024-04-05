Парень бросил девушку из-за сеанса массажа

22-летняя девушка пожаловалась на то, что после сеанса массажа ее бросил партнер. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

По словам девушки, она записалась на массаж в местный спа-салон и думала, что процедуру будет проводить девушка. «Никогда не видела там мужчин, но это был мужчина средних лет. Ничего неприятного он не делал, так что я просто насладилась массажем после напряженной учебы», — вспоминает она.

После процедуры она пообещала своему 24-летнему парню сделать массаж после работы и ему. «Он спросил, научилась ли я у массажистки чему-нибудь, я ответила, что это был мужчина, и я не научилась ничему. Он разозлился, заявил, что я сделала это ему назло. Как будто я зашла за массажом к какому-то случайному мужику домой, хотя на самом деле даже не знала, кто там будет», — написала она.

Девушка призналась, что бойфренд решил с ней расстаться. «Иногда эмоции затмевают разум, и невозможно ясно посмотреть на вещи. Не думаю, что он токсичный и абьюзивный, просто он несовершенен, как и я», — написала она, отвечая на комментарии возмущенных пользователей Reddit, которые заявили, что парень мог обидеть ее из-за неуверенности в себе и неумения соблюдать чужие личные границы.

Ранее девушке пришлось бросить бойфренда после семи месяцев отношений из-за нового TikTok-тренда о теории апельсиновой кожуры. Ее суть заключается в том, что признаком настоящей любви является стремление партнера предугадать желание другого и сделать для него что-то без лишних просьб.