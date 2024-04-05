У змей нашли признаки самоосознания

У восточных подвязочных змей нашли признаки самоосознания

Психологи из Университета Уилфрида Лорье в Канаде нашли признаки того, что по крайней мере один вид змей обладает способностью к самоосознанию. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Известно, что некоторые виды животных обладают определенной степенью самоосознания. Для этого ученые проводят тестирование, которое заключается в нанесении специальной метки на морду животного, и затем ему дают возможность посмотреть на себя в зеркало и дотронутся до метки. Однако эта процедура работает только с теми видами, которые используют зрение в качестве основного чувства.

Чтобы проверить, обладают ли змеи самоосознанием, ученые обратились к обонянию. Для экспериментов были выбраны два вида — восточная подвязочная змея (36 особей) и королевский питон (18 особей). Были собраны образцы жира с брюха змей, и часть образцов смешивалась с оливковым маслом, чей запах незнаком для змей.

Затем рептилиям представили пять пар возможных стимулов: собственный запах и собственный запах с добавлением оливкового масла; собственный запах и аромат чистого оливкового масла; собственный запах и запах змеи другого вида; запах змеи другого вида и запах змеи другого вида с оливковым маслом; собственный запах с оливковым маслом и запах змеи другого вида с оливковым маслом. Исследователи отмечали, как реагировала каждая змея на каждый стимул.

Оказалось, что подвязочные змеи чаще высовывают язык (орган восприятия запаха у змей) при демонстрации собственного запаха и собственного запаха с ароматом оливкового масла. По мнению ученых, это означает, что змеи обладали способностью к самоосознанию, то есть они чувствовали, что их собственный запах был изменен.