Tesla переложила вину на сотрудника Apple в деле о ДТП

Tesla заявила в суде, что оказавшийся в ДТП сотрудник Apple играл в телефон

Компания Tesla собралась доказать, что в ДТП с летальным исходом в 2018 году инженер Apple отвлекся на телефон во время движения. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналистам медиа стало известно, что представители Tesla намерены переложить вину в ДТП, которое произошло в Маунтин-Вью в 2018 году, на водителя автомобиля. В компании заявили, что в аварии виноват инженер Apple Уолтер Хуан, который во время ДТП играл в телефон. В момент инцидента электрокар двигался на автопилоте.

При этом следствие не смогло установить, действительно ли пострадавший отвлекался на смартфон во время вождения. Однако данные из его смартфона якобы подтверждают, что до аварии он часто играл в игру на пути из дома на работу.

Адвокаты семьи Хуан считают, что в этом деле Tesla намерена добиться поддержки Apple. При этом в компании Тима Кука не видят необходимости своего участия в процессе. По словам журналистов, в двух ранних делах о ДТП Tesla удалось доказать, что аварии случились не из-за ошибки автопилота, а по вине водителей.

В 2019 году семья инженера компании Apple подала в суд на производителя электромобилей Tesla после дорожной аварии. Tesla обвинили, что ДТП произошло из-за ошибки автопилота.

