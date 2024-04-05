В ЦАХАЛ заявили об ошибочном ударе по волонтерам гуманитарной организации

ЦАХАЛ: волонтеры гуманитарной организации были приняты за бойцов ХАМАС

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по волонтерам World Central Kitchen был нанесен по ошибке, так как их приняли за бойцов палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщили в аккаунте израильской армии в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Выводы расследования указывают на то, что этот инцидент не должен был произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что они нацелены на вооруженных боевиков ХАМАС, а не на сотрудников WCK», — отмечается в заявлении ЦАХАЛ.

В ведомстве также указали, что произошедшее стало «серьезным сбоем из-за ошибочной идентификации, ошибок в принятии решений и атаки». Удар противоречит оперативным процедурам ЦАХАЛ, а ответственные за него офицеры будут отстранены от занимаемых постов.