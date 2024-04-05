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13:50, 5 апреля 2024Мир

В ЦАХАЛ заявили об ошибочном ударе по волонтерам гуманитарной организации

ЦАХАЛ: волонтеры гуманитарной организации были приняты за бойцов ХАМАС

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по волонтерам World Central Kitchen был нанесен по ошибке, так как их приняли за бойцов палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщили в аккаунте израильской армии в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Выводы расследования указывают на то, что этот инцидент не должен был произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что они нацелены на вооруженных боевиков ХАМАС, а не на сотрудников WCK», — отмечается в заявлении ЦАХАЛ.

В ведомстве также указали, что произошедшее стало «серьезным сбоем из-за ошибочной идентификации, ошибок в принятии решений и атаки». Удар противоречит оперативным процедурам ЦАХАЛ, а ответственные за него офицеры будут отстранены от занимаемых постов.

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      Максим Габриелян
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