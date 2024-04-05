В ЕК обвинили немецкого депутата в получении денег от пророссийской сети

Замглавы ЕК Юрова обвинила немецкого депутата Быстрона в финансировании из РФ

Замглавы Европейской комиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова обвинила немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петра Быстрона в финансировании от «пророссийской сети». Об этом пишет газета Spiegel.

В частности, Юрова обвинила Быстрона в контактах с интернет-платформой «Голос Европы», которую чешское правительство недавно внесло в санкционный список и обвинило в «пророссийскости». При этом конкретных доказательств получения денег не было предоставлено.

Ранее Юрова заявила, что Венгрия оказалась в изоляции в Европейском союзе (ЕС) из-за «тесных связей» премьер-министра страны Виктора Орбана с Россией. Она добавила, что Будапешт ведет «двойную игру», напомнив о встрече Орбана с президентом России Владимиром Путиным в прошлом году в Китае.