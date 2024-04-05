В петербургском метро пошел ливень

На станции «Дунайская» в метро Санкт-Петербурга пошел ливень

В метро Санкт-Петербурга пошел ливень. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Питерач • Новости Питера».

Инцидент произошел днем в пятницу, 5 апреля, на станции «Дунайская». На записи, сделанной пассажирами метрополитена, можно увидеть, как потоки воды стекают на пути следования поездов, а также на платформу и на головы людям.

Через некоторое время в пресс-службе петербургского метро сообщили, что причиной случившегося стало «несанкционированное срабатывание автоматической системы пожаротушения», из-за чего вода попала в кабельный коллектор, проходящий над путями, а затем — на пути и платформы. Отмечается, что прошедший на станции дождь не нарушил график движения поездов и не повлиял на работу вестибюля «Дунайской».

В пресс-службе добавили, что дежурные быстро смогли перекрыть задвижки в водомерном узле и тем самым остановить поступление воды, после чего работники метро занялись уборкой пассажирской зоны.

В середине марта машинист петербургского метрополитена по ошибке высадил пассажиров на станции, находящейся на ремонте.