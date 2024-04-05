Южная Корея определилась с датой запуска второго разведывательного спутника

Yonhap: Южная Корея запустит второй разведывательный спутник 8 апреля

Южная Корея запустит второй разведывательный спутник 8 апреля. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны страны.

Запуск состоится с территории Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида 7 апреля, однако в 08:17 8 апреля по сеульскому времени.

Ранее сообщалось, что новый спутник и последующие аппараты получат радары с синтезированной апертурой, которые позволят собирать данные при любых погодных условиях.

В марте стало известно, что первый разведывательный спутник Южной Кореи сделал снимки Пхеньяна в хорошем разрешении. На снимках виден офис главы КНДР и порт. Аппарат может приступить к полноценной разведывательной миссии летом 2024 года.