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20:31, 5 апреля 2024Силовые структуры

Заказавшего расправу над соседкой россиянина арестовали

Суд арестовал жителя Краснодара, заказавшего убийство соседки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жителя Краснодара, заказавшего расправу над соседкой, арестовали на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, в январе 2023 года фигурант решил за 200 тысяч рублей нанять киллера. Он нашел исполнителя, который оказался оперативником под прикрытием. Мужчина передал ему аванс — 40 тысяч рублей, а сам уехал в Москву, чтобы обеспечить себе алиби. Когда россиянин пошел отдавать вторую часть суммы, его задержали.

По факту произошедшего было возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил к 10 годам лишения свободы 40-летнего Александра Кадомского, организовавшего расправу по найму.

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      Екатерина Кашурникова
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