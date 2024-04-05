Заказавшего расправу над соседкой россиянина арестовали

Суд арестовал жителя Краснодара, заказавшего убийство соседки

Жителя Краснодара, заказавшего расправу над соседкой, арестовали на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, в январе 2023 года фигурант решил за 200 тысяч рублей нанять киллера. Он нашел исполнителя, который оказался оперативником под прикрытием. Мужчина передал ему аванс — 40 тысяч рублей, а сам уехал в Москву, чтобы обеспечить себе алиби. Когда россиянин пошел отдавать вторую часть суммы, его задержали.

По факту произошедшего было возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил к 10 годам лишения свободы 40-летнего Александра Кадомского, организовавшего расправу по найму.