Заммэра Москвы рассказала о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

Ракова: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе»

В московских больницах остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об их состоянии рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводит РИА Новости.

«На сегодняшний день в столичных стационарах остаются 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них только трое», — пояснила она.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. Они были задержаны неподалеку от границы с Украиной и Белоруссией. Всем им, а также нескольким подельникам грозит пожизненное лишение свободы.