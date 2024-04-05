Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:02, 5 апреля 2024Забота о себе

Женщина назвала неочевидные минусы желания постоянно заниматься любовью

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Желание мужа постоянно заниматься любовью разрушило 30-летний брак жительницы Великобритании и стало причиной ее хронической бессонницы. Об этом женщина рассказала Daily Mail.

Женщина утверждает, что ее муж был зависим от секса и по несколько раз в день требовал интимной близости. По ее словам, время от времени она просыпалась от того, что супруг занимался с ней сексом без ее согласия. «Даже когда я болела, у меня были месячные или я явно валилась с ног от изнеможения, ухаживая за нашими тремя детьми, его сексуальный аппетит не ослабевал», — пожаловалась женщина.

Читательница добавила, что супруг был равнодушен к другим способам выражения чувств, помимо секса: ему не нужны были объятия, поцелуи и разговоры. Самым плохим в этой ситуации женщина назвала то, что она не могла рассказать кому бы то ни было о своих переживаниях. По ее словам, минусы ее семейной жизни были настолько неочевидными, что подруги считали жалобы на темперамент мужа хвастовством.

Материалы по теме:
«Люди смогут любить» Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
«Люди смогут любить»Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
6 сентября 2020
Женщины по всему миру страдают от одиночества. Почему в этом виноваты родители, как от него избавиться и нужно ли?
Женщины по всему миру страдают от одиночества.Почему в этом виноваты родители, как от него избавиться и нужно ли?
9 июля 2022

Читательница рассказала, что, даже когда мужу исполнилось 50 лет, его влечение к сексу не ослабло, он требовал близости с тем же энтузиазмом. Не помогали ни консультации с семейным психологом, ни попытки женщины выглядеть менее привлекательно — она намерено не ухаживала за собой, носила только спортивную свободную одежду и по несколько дней не мыла голову. Женщина утверждает, что была истощена физически и морально, она боялась засыпать, так как не знала, что будет с ней делать супруг. В итоге это привело к нервному срыву.

В конце концов, читательница рассказала, что решила развестись. По ее словам, ей понадобилось два года, чтобы почувствовать себя лучше и избавиться от бессонницы. «Теперь, когда мое тело снова принадлежит мне, я даже начинаю наслаждаться жизнью», — заключила она.

Ранее женщины назвали тайные пожелания к мужчинам, о которых стесняются попросить. Многие признались, что мечтают о большей помощи по дому.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

      Женщина назвала неочевидные минусы желания постоянно заниматься любовью

      Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

      Над российским регионом уничтожили беспилотник

      Раненый российский боец в одиночку ликвидировал 27 бойцов ВСУ

      Врач назвал главные ошибки начинающих соблюдать ЗОЖ

      Названы сроки для записи ребенка в школу в 2024 году

      В российском городе ввели режим ЧС из-за радиации

      Порноактер раскрыл сложность съемок в фильме с семью женщинами

      Россиянин побывал в Камбодже и рассказал об испражняющихся на улицах людях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше