Автомобиль с высмевающим Байдена и Зеленского принтом встретили в Москве

Активист высмеял Байдена и Зеленского рисунками на автомобиле

На улицах Москвы заметили автомобиль с принтом, высмеивающим президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Предположительно, машина принадлежит активисту, который уже ранее выражал свою позицию через творчество, передает «Комсомольская правда».

На машине изображены Байден и Зеленский в нацистской одежде, а к фаркопу пристегнут американский флаг, грязный, поскольку он волочится по земле.

Владелец внедорожника — яхтсмен Валерий, который ранее уже создавал известные акции. В мае 2022 года мужчина возил по центру города гроб, накрытый флагом Украины. Примерно в то же время он организовал акцию «проводы Украины» возле американского посольства в Москве.

Сам Валерий рассказал, что ему поступают угрозы со стороны Украины.