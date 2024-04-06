Два частных жилых дома и ЛЭП повреждены из-за обстрела в регионе России

Гладков: два частных жилых дома и ЛЭП в селе Вязовое повреждены из-за обстрела

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области. В результате пострадавших нет, оказались повреждены в общей сложности семь многоквартирных домов, административное здание и пять автомобилей, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Основные повреждения — посечение окон, однако в одном из домов произошло возгорание. Отдельно губернатор рассказал об обстрелах в селе Вязовое Краснояружского района. Там зафиксированы повреждения фасадов и кровли частных жилых зданий. Кроме того, осколок от снаряда угодил в хозяйственную постройку, также есть повреждения на линии электропередачи (ЛЭП).

«Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается», — заключил Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в субботу, 6 апреля, сбили над Белгородской областью десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire).