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06:22, 6 апреля 2024Мир

На Западе рассказали о преимуществе армии России в зоне спецоперации

Экс-полковник Жак Бо: ВС России превосходят по координации Украину и НАТО

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Армия России организовала эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений. Это обеспечивает ее преимущество в хоне специальной военной операции на Украине, рассказал полковник в отставке, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии Жак Бо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«У россиян есть последовательный подход к ведению боевых действий, который объединяет их армию и систему вооружений в одну систему. Они, безусловно, сильнее Украины», — подчеркнул он.

Даже при сходных характеристиках отдельных единиц техники, используемой ВС разных стран, важным фактором является способность армии заставить их работать вместе. Это и является значительным преимуществом российских вооруженных сил, отметил Жак Бо.

Он также выразил сомнения, что НАТО сможет достичь такого рода координации собственной системы вооружений и войск.

На днях полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер рассказал, что войска России уничтожают позиции ВСУ благодаря мощной артиллерии и планирующим авиабомбам. По его словам, у РФ есть два преимущества: растущее превосходство в артиллерии и использование планирующих авиабомб ФАБ.

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      Марина Совина
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