В Европе назвали два главных преимущества российских войск над ВСУ

Полковник Райснер: войска РФ уничтожают позиции ВСУ артиллерией и авиабомбами

Войска России уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря мощной артиллерии и планирующим авиабомбам. Два главных преимущества Российской армии над украинской назвал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью телеканалу ntv.

«У России есть два преимущества. Во-первых, растущее превосходство в артиллерии. Недавно главком ВСУ генерал Александр Сырский говорил о шестикратном преимуществе. Во-вторых, они используют планирующие авиабомбы ФАБ», — сказал европейский военный.

По его словам, под таким натиском украинские войска вряд ли смогут долго продержаться.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что новый пакет военной помощи США Киеву приведет к потере Украиной новых территорий. Он подчеркнул, что от передачи ВСУ нового пакета военной помощи выиграют лишь американские производители оружия.