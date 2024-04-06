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16:07, 6 апреля 2024Россия

Операторы связи начнут обслуживать всех абонентов в Оренбуржье в период ЧС

В Оренбургской области введен режим межсетевого роуминга на фоне подтопления

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Оренбуржье введен режим межсетевого роуминга в период ЧС из-за прорыва дамбы. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи региона в своем Telegram-канале.

На фоне подтопления оборудования каждый оператор связи начнет обслуживать всех абонентов на всей территории области, говорится в заявлении пресс-службы. При этом отмечается, что мобильный телефон самостоятельно должен переключиться на другого доступного оператора.

«Если проблемы со связью сохраняются — ваши действия: первое — перезагрузите свой мобильный телефон, второе — выберите в настройках своего мобильного телефона любую доступную сеть вручную. Связь должна появиться», — поясняется в публикации.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал сложной ситуацию с подтоплением в старой части города Орска, где произошел прорыв дамбы.

В то же время глава Оренбурга Сергей Салмин снова потребовал от жителей подтопленных домов срочно эвакуироваться.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС. Согласно последним данным, число жертв ЧП выросло до четырех человек.

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      Алина Гостева
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