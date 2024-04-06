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11:03, 6 апреля 2024Россия

В Крыму предрекли Украине судьбу послевоенной Германии

Заур Смирнов: Украину после окончания СВО ждет судьба послевоенной Германии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

После окончания специальной военной операции (СВО) Украину ждет судьба послевоенной Германии, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его слова передает РИА Новости.

«Позиция западных и мировых лидеров, а также отношение США, демонстрируемые в последнее время относительно дальнейшей судьбы Украины (...), говорят о том, что Украина после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии», — сказал Смирнов.

По его мнению, Украину ждет разделение на части, утрата территорий, буферные зоны и установление протектората. Особым предметом переговоров по Украине будет судьба ее армии и природных ресурсов, добавил Смирнов.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина в ближайшее время попросит мира, однако его условия вряд ли устроят Россию.

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      Анастасия Шейкина
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