Заур Смирнов: Украину после окончания СВО ждет судьба послевоенной Германии

После окончания специальной военной операции (СВО) Украину ждет судьба послевоенной Германии, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его слова передает РИА Новости.

«Позиция западных и мировых лидеров, а также отношение США, демонстрируемые в последнее время относительно дальнейшей судьбы Украины (...), говорят о том, что Украина после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии», — сказал Смирнов.

По его мнению, Украину ждет разделение на части, утрата территорий, буферные зоны и установление протектората. Особым предметом переговоров по Украине будет судьба ее армии и природных ресурсов, добавил Смирнов.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина в ближайшее время попросит мира, однако его условия вряд ли устроят Россию.