Власти рассказали о ситуации с продуктами в подтопленном Орске

Власти Оренбургской области: в Орске нет проблем с поставками продуктов

Власти Оренбургской области заявили, что проблем с поставками продуктов и других товаров в магазины Орска нет. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент проблем с поставками продуктов и других товаров в Орске нет. (…) Возможно, что в связи с повышенной тревогой жители начнут формировать запасы продуктов. Торговые сети к этому готовы: обеспечат подвоз», — рассказала собеседница информационного агентства в правительстве российского региона.

Она отметила, что на данный момент главной задачей является эвакуация максимального числа людей с подтопленных территории. В пресс-службе правительства также сказали, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Орск не отрезан от внешнего мира, а автомобильная и железная дороги работают в штатном режиме. Затопленной остается только старая часть города.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске. Дело было возбуждено по статьям о нарушении правил безопасности при строительстве, а также о халатности.

