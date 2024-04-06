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13:12, 6 апреля 2024Россия

Власти рассказали о ситуации с продуктами в подтопленном Орске

Власти Оренбургской области: в Орске нет проблем с поставками продуктов

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Власти Оренбургской области заявили, что проблем с поставками продуктов и других товаров в магазины Орска нет. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент проблем с поставками продуктов и других товаров в Орске нет. (…) Возможно, что в связи с повышенной тревогой жители начнут формировать запасы продуктов. Торговые сети к этому готовы: обеспечат подвоз», — рассказала собеседница информационного агентства в правительстве российского региона.

Она отметила, что на данный момент главной задачей является эвакуация максимального числа людей с подтопленных территории. В пресс-службе правительства также сказали, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Орск не отрезан от внешнего мира, а автомобильная и железная дороги работают в штатном режиме. Затопленной остается только старая часть города.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске. Дело было возбуждено по статьям о нарушении правил безопасности при строительстве, а также о халатности.

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