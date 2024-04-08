Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:24, 8 апреля 2024Культура

Концерты «Любэ» начали массово отменять в городах России

Mash: концерты «Любэ» начали массово отменять из-за госпитализации Расторгуева

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Концерты группы «Любэ» начали массово отменять в городах России из-за госпитализации солиста Николая Расторгуева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Тюмени выступление группы отменили за несколько часов до начала. Концерт перенесли на 29 мая. Ближайшие выступления «Любэ» также отменили в Мытищах и Красногорске, организаторы уточнили, что шоу состоятся в мае. На данный момент неизвестно, пройдут ли концерты группы в Орехово-Зуеве, Саратове, Томске и Новосибирске.

Жена Расторгуева сообщила Mash, что ее супруг лег на плановое обследование в медучреждение, поэтому все выступления переносятся на две-три недели.

Ранее стало известно, что Расторгуева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Певца ожидает процедура по восстановлению кардиовертера-дефибриллятора, который ему ранее имплантировали.

Мария Рюрикова
Обсудить
Последние новости

Несколько электростанций Украины почти полностью уничтожены. Их невозможно восстановить без помощи Запада

Мизулина попросила проверить оскорбившего российский город блогера

Летевший в Сочи пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения

В МЧС спрогнозировали сроки улучшения ситуации с паводком в Оренбуржье

Российский депутат обвинил Казахстан в экономическом саботаже

Поджог мемориала пострадавшим в «Крокус Сити Холле» попал на видео МВД

Стало известно об угрозе для спортсменов на Олимпиаде в Париже

На Украине провели убыточный вечер помощи ВСУ

В Китае рассказали о несущей критическую угрозу ВСУ супербомбе

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше