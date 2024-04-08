Концерты «Любэ» начали массово отменять в городах России

Mash: концерты «Любэ» начали массово отменять из-за госпитализации Расторгуева

Концерты группы «Любэ» начали массово отменять в городах России из-за госпитализации солиста Николая Расторгуева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Тюмени выступление группы отменили за несколько часов до начала. Концерт перенесли на 29 мая. Ближайшие выступления «Любэ» также отменили в Мытищах и Красногорске, организаторы уточнили, что шоу состоятся в мае. На данный момент неизвестно, пройдут ли концерты группы в Орехово-Зуеве, Саратове, Томске и Новосибирске.

Жена Расторгуева сообщила Mash, что ее супруг лег на плановое обследование в медучреждение, поэтому все выступления переносятся на две-три недели.

Ранее стало известно, что Расторгуева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Певца ожидает процедура по восстановлению кардиовертера-дефибриллятора, который ему ранее имплантировали.