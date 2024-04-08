Россию обвинили в попытках разжечь антиукраинские настроения в США

WP: Россия пыталась разжечь антиукраинские настроения среди американцев

Россия пыталась разжечь антиукраинские настроения среди американцев, чтобы помешать США оказывать финансовую помощь Киеву. С соответствующим обвинением выступила The Washington Post (WP).

В августе 2023 года президент США Джо Байден предложил выделить Украине дополнительное финансирование на сумму около 24 миллиардов долларов. По информации издания, в ответ на это Кремль предпринял попытку подорвать общественную поддержку законопроекта среди американцев.

Заявляется, что цель кампании заключалась в том, чтобы «повлиять на Конгресс США и другие политические дебаты для разжигания антиукраинских настроений» посредством работы с общественностью в социальных сетях.

«Россия наращивает свои пропагандистские операции в рамках второго фронта, который, по словам нынешних и бывших высокопоставленных западных чиновников, стал для Москвы почти таким же важным, как и военная кампания на Украине», — говорится в публикации.

Ранее в американском Конгрессе обеспокоились влиянием российской повестки на Республиканскую партию. По словам конгрессмена Майка Тернера, повестка Москвы относительно конфликта на Украине «заразила» представителей этой партии.