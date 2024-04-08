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16:05, 8 апреля 2024Силовые структуры

Украинский военный попытался расстрелять машину с мирными жителями и был осужден

В ДНР суд приговорил военного к 22 годам за попытку расстрела мирных жителей
Владислав Веселовский

Владислав Веселовский. Фото: прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 22 годам колонии строгого режима 48-летнего командира реактивно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Веселовского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По версии следствия, с 20 марта по 2 апреля 2022 года Веселовский вместе с другими военными дежурил на территории машиностроительного завода «Азовмаш» в Мариуполе. В один из дней он заметил автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида и ручках, в котором находились четверо мужчин. Командир велел осужденному и его сослуживцам расстрелять машину, однако мирным жителям удалось скрыться из зоны обстрела.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному сроку командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ подполковника Александра Кириленко за приказ расстрелять жителя Мариуполя.
         

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