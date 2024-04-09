Минобороны России раскрыло потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки

Минобороны России сообщило о потере ВСУ до 930 человек в зоне СВО за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях зоны специальной военной операции (СВО) до 930 человек. Это следует из данных, раскрытых официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

Наибольшие потери Киева — свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, орудие L119, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира» — зафиксированы на донецком направлении. На авдеевском направлении ВСУ потеряли до 240 бойцов, танк, три боевые бронемашины, 11 автомобилей, две САУ Paladin, а также по одной гаубице М777, «Мста-Б» и Д-30.

Помимо этого, по данным российского оборонного ведомства, на южнодонецком направлении уничтожены или ранены до 110 украинских солдат, а также успешно поражены две бронемашины, четыре автомобиля, гаубица FН-70, САУ «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На херсонском направлении ВСУ лишились 75 военных, боевой машины пехоты, двух САУ «Гвоздика», а также склада беспилотников, на купянском — до 25 бойцов, двух автомобилей, орудия М119, одной САУ «Акация» и двух артиллерийских установок «Гвоздика».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с января по апрель 2024 года Украина потеряла в зоне проведения спецоперации более 80 тысяч человек, а также свыше 14 тысяч единиц вооружений. Он подчеркнул, что более 1200 единиц потерянной ВСУ техники приходится на танки и бронетехнику.