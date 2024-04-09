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14:15, 9 апреля 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки

Минобороны России сообщило о потере ВСУ до 930 человек в зоне СВО за сутки

Фото: Alina Smutko / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях зоны специальной военной операции (СВО) до 930 человек. Это следует из данных, раскрытых официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

Наибольшие потери Киева — свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, орудие L119, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира» — зафиксированы на донецком направлении. На авдеевском направлении ВСУ потеряли до 240 бойцов, танк, три боевые бронемашины, 11 автомобилей, две САУ Paladin, а также по одной гаубице М777, «Мста-Б» и Д-30.

Помимо этого, по данным российского оборонного ведомства, на южнодонецком направлении уничтожены или ранены до 110 украинских солдат, а также успешно поражены две бронемашины, четыре автомобиля, гаубица FН-70, САУ «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На херсонском направлении ВСУ лишились 75 военных, боевой машины пехоты, двух САУ «Гвоздика», а также склада беспилотников, на купянском — до 25 бойцов, двух автомобилей, орудия М119, одной САУ «Акация» и двух артиллерийских установок «Гвоздика».

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с января по апрель 2024 года Украина потеряла в зоне проведения спецоперации более 80 тысяч человек, а также свыше 14 тысяч единиц вооружений. Он подчеркнул, что более 1200 единиц потерянной ВСУ техники приходится на танки и бронетехнику.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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