В Оренбургской области оценили ущерб от подтопления

В Оренбургской области подтопило более 12 тысяч жилых домов

В Оренбургской области подтоплено более 12 тысяч жилых домов. Об этом сообщило правительство области, пишет РИА Новости.

Уточняется, что подтопления зафиксированы на территории 23 муниципальных образований в 77 населенных пунктах. «Подтоплено 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций», — оценили ущерб в правительстве региона.

Проезд для транспортных средств закрыт на 38 мостовых сооружениях. В пресс-службе добавили, что движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

Оренбургская область больше всего пострадала от весеннего паводка, там действует режим ЧС федерального масштаба. По прогнозам специалистов, ситуация с паводками в регионе улучшится не раньше 25 апреля.