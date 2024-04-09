Россиянам назвали запретные слова при общении с телефонными мошенниками

Немкин: мошенники могут использовать запись голоса для заключения договоров

Злоумышленники могут использовать запись голоса для подтверждения различных финансовых операций или заключения договоров. Опасно говорить незнакомым людям по телефону даже такие простые слова, как «да» и «подтверждаю», рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, пишет РИА Новости.

«Мошенники могут использовать ваш голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия. Поэтому даже простое слово "да" может быть использовано против вас», — отметил он.

По словам Немкина, мошенники могут попытаться услышать от жертвы фразу «я подтверждаю» или кодовое слово. При наличии записи голоса система защиты банка может не поверить одному только телефонному «да», вырванному из контекста.

При этом, если у аферистов будет набор фраз, то возможность одобрить перевод средств с банковской карты возрастет. Система банка отреагирует на ключевые фразы, что позволит подтвердить перевод денег, уточнил депутат.

В связи с этим Немкин посоветовал вообще не отвечать на незнакомые номера. А если даже человек отвечает на каждый звонок, то лучше молча поднять трубку и сначала выслушать звонившего или же использовать фразу «алло, слушаю вас». При подозрительном звонке нужно немедленно положить трубку. Перезванивать на чужой номер ни в коем случае не следует, резюмировал Немкин.

Ранее эксперт Александр Вураско рассказал, что актуальных мошеннических схем в интернете не так много. Как правило, меняется лишь информационная обертка, а суть остается прежней.

По его словам, по состоянию на 2023-2024 годы именно телефонные мошенничества являются самой прибыльной отраслью криминального бизнеса.