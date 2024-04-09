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16:17, 9 апреля 2024Путешествия

Туристка занялась экстремальным сексом на курорте Испании и не выжила

Фото: AdriÃƒÂ¡N Irago / Globallookpress.com

Американская туристка не выжила после занятий экстремальным сексом со своим мужем в Малаге. Об этом сообщило издание Murcia Today.

Известно, что 43-летняя путешественница и ее 50-летний супруг снимали квартиру в центре курорта Испании. В субботу, 6 апреля, женщину нашли там без признаков жизни.

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Выяснилось, что иностранцы во время отпуска занялись рискованными сексуальными играми. Полиция арестовала мужа американки, который, предположительно, по неосторожности несет ответственность за случившееся.

Мужчина предстанет перед судом, расследование продолжается.

Ранее на испанском курорте Бенидорм мужчина нашел на рынке автомат с секс-игрушками. В соцсетях он удивил подписчиков выставленными напоказ откровенными предметами.

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      Мария Борисова
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