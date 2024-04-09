В Израиле заявили о готовности Ирана нанести удар после 12 апреля

Военные чиновники Израиля заявили о готовности Ирана нанести удар после 12 апреля. Об этом сообщает онлайн-издание The Times of Israel.

По этому прогнозу, официальные лица считают, что Тегеран, от которого ждут действий после гибели иранского генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске, не планирует предпринимать шагов до окончания праздника Рамадана. В этом году он завершится 12 апреля.

В Израиле полагают, что удар Ирана будет нанесен по военным объектам, а не по жилой инфраструктуре. Власти готовятся к атаке как со стороны сателлитов в регионе, так и от Ирана. Чиновники не исключают о возможности нападения с нескольких направлений.

1 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. Жертвами атаки стали шесть человек. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к властям Израиля и пригрозил ответом за атаку.