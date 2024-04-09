В Кремле заявили о деградации системы безопасности в Европе

Песков: система безопасности в Европе деградировала не по вине России

Система безопасности в Европе деградировала из-за отсутствия диалога, которого нет не по вине России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно же, ситуация меняется (…) Она, наверное, вызвана деградацией системы безопасности в Европе в целом. Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует, не по вине Российской Федерации», — рассказал он.

Песков также добавил, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) потерял свою актуальность из-за изменившихся геополитических условий в регионе.

Ранее стало известно, что Турция приостановила 8 апреля свое участие в ДОВСЕ, что ранее сделали США, Великобритания и Германия в ответ на денонсацию договора Россией. Предполагается, что этот шаг нацелен на улучшение отношений Анкары с Вашингтоном.