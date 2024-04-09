В Польше задержали украинца в связи с обнаружением четырех тел в доме

Гражданина Украины задержали в Варшаве в связи с обнаружением 4 трупов в доме

В Польше задержали гражданина Украины после обнаружения четырех трупов в многоэтажном доме на улице Гжибовская в Варшаве. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Расследование по этому делу ведет Варшавская окружная прокуратура. Правоохранительные органы рассказали, что преступление произошло в заброшенном доме, который заняла группа бездомных из Польши и Украины. Тела четырех мужчин находились в разных местах и были в разной степени изуродованы, рассказал представитель окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна.

Польская радиостанция RMF24 информирует, что на данный момент точные мотивы подозреваемого неизвестны. «Мы знаем только то, что речь может идти о сведении счетов между бездомными поляками и украинцами», — пишет издание.

14 марта ФСБ задержала двух украинцев по подозрению в диверсии в Запорожской области. По данным ведомства, они передавали данные о местоположении российских военнослужащих для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.