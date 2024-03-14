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13:09, 14 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала граждан Украины по подозрению в диверсии в Запорожской области

ФСБ задержала двух украинцев по подозрению в диверсии в Запорожской области

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ФСБ задержала двух украинцев по подозрению в диверсии в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, фигуранты передавали данные о местоположениях российских военнослужащих для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

Возбуждено дело по частям 2 и 3 статьи 281 («Диверсия») УК РФ.

Ранее стало известно, что члены петербургской ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) готовили теракты против руководства батальона «Эспаньола» и сотрудничающих с ним волонтеров.

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      Екатерина Кашурникова
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