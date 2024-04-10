Адвокат назвал возможные последствия для получившего повестку Милохина

Адвокат Жорин: Милохину может грозить лишение свободы за уклонение от службы

Популярному российскому TikTok-блогеру Дане Милохину, получившему очередную повестку в армию, может грозить уголовная ответственность за уклонение от службы. Это и другие возможные последствия изданию «Телепрограмма» назвал адвокат Сергей Жорин.

Жорин раскрыл, что, согласно последним изменениям в законодательстве, уклоняющиеся от службы в армии могут столкнуться с ограничениями некоторых прав. В частности, им могут запретить выезд из России, а также управление транспортом. Кроме того, уклонистам могут заблокировать счета.

«В самом неблагоприятном варианте Милохин может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы", которая предусматривает лишение свободы до двух лет», — заключил адвокат.

9 апреля стало известно, что тиктокеру прислали повестку по адресу, где находился его TikTok-хаус. Отмечается, что этот адрес был последним местом регистрации Милохина в России.

В ноябре 2023 года по адресу TikTok-хауса Милохину уже приходила повестка. В октябре 2023 года документ пришел по месту прописки Милохина в Анапе. Приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев отказался принимать повестку, но позднее опроверг информацию о призыве сына в армию.

11 сентября 2023 года блогер экстренно улетел из России в Дубай на фоне слухов о его призыве на военную службу. Такое предложение озвучили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и ведущий Владимир Соловьев. Позднее Милохин признался, что его испугали подобные инициативы. Сейчас он живет в Таиланде.