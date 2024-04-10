Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:14, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Адвокат назвал возможные последствия для получившего повестку Милохина

Адвокат Жорин: Милохину может грозить лишение свободы за уклонение от службы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярному российскому TikTok-блогеру Дане Милохину, получившему очередную повестку в армию, может грозить уголовная ответственность за уклонение от службы. Это и другие возможные последствия изданию «Телепрограмма» назвал адвокат Сергей Жорин.

Жорин раскрыл, что, согласно последним изменениям в законодательстве, уклоняющиеся от службы в армии могут столкнуться с ограничениями некоторых прав. В частности, им могут запретить выезд из России, а также управление транспортом. Кроме того, уклонистам могут заблокировать счета.

«В самом неблагоприятном варианте Милохин может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы", которая предусматривает лишение свободы до двух лет», — заключил адвокат.

Материалы по теме:
Россия лайкающая Что на самом деле смотрят и ищут россияне в интернете
Россия лайкающаяЧто на самом деле смотрят и ищут россияне в интернете
14 мая 2021
«Некоторые просто в шарагу пошли обратно» Как изменилась жизнь российских блогеров за год без TikTok?
«Некоторые просто в шарагу пошли обратно»Как изменилась жизнь российских блогеров за год без TikTok?
9 марта 2023

9 апреля стало известно, что тиктокеру прислали повестку по адресу, где находился его TikTok-хаус. Отмечается, что этот адрес был последним местом регистрации Милохина в России.

В ноябре 2023 года по адресу TikTok-хауса Милохину уже приходила повестка. В октябре 2023 года документ пришел по месту прописки Милохина в Анапе. Приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев отказался принимать повестку, но позднее опроверг информацию о призыве сына в армию.

11 сентября 2023 года блогер экстренно улетел из России в Дубай на фоне слухов о его призыве на военную службу. Такое предложение озвучили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и ведущий Владимир Соловьев. Позднее Милохин признался, что его испугали подобные инициативы. Сейчас он живет в Таиланде.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      Грузовик с вахтовиками рухнул в карьер в российском регионе и попал на видео

      Виктория Лопырева назвала неактуальными браслеты Cartier

      Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР

      Десятки затопленных домов возле Оренбурга сняли с высоты птичьего полета

      Борисов назвал причину второй отмены первого пуска «Ангары» с Восточного

      Военный эксперт объяснил действие белого фосфора на организм человека

      Сестры-близнецы встретились спустя 30 лет разлуки и удивились схожести вкусов

      В затапливаемом паводком российском регионе запретили продажу алкоголя

      Стало известно об отказе итальянского тренера возглавить «Спартак»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше