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17:16, 10 апреля 2024Силовые структуры

Бывшего директора торгового дома «Башспирт» и депутата заподозрили в махинациях

Экс-директора «Башспирта» и депутата уличили в махинациях на 88 млн рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора торгового дома «Башспирт» и депутата местного горсовета, которых подозревают в махинациях, причинивших ущерб в размере 88 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным силовиков, фигуранты в период с 2021 по 2022 год продавали подконтрольным фирмам недвижимость по заниженным ценам, а затем сдавали в аренду властям намного дороже.

3 апреля сообщалось, что главу компании «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева арестовали по делу о мошенничестве, в результате которого было похищено около 2,8 миллиарда рублей.

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      Любовь Ширижик
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