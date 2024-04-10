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21:49, 10 апреля 2024Силовые структуры

Бегство подозреваемого по делу о «Крокусе» от силовиков попало на видео

Появилось видео бегства подозреваемого по делу о «Крокусе» от силовиков
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

В сети появилось видео с моментом автомобильной погони силовиков за подозреваемым по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадры разместило издание Baza.

На ролике видно, как водитель двигается задним ходом, после чего машина съезжает в кювет. Сам мужчина выпрыгнул из автомобиля и скрылся от преследователей в лесу.

Очевидцы утверждают, что во время преследования слышали звуки выстрелов. Подозреваемому удалось скрыться.

О 47-летнем Николае С., сбежавшем от силовиков, известно, что он житель подмосковного города Королева. По информации Baza, мужчина работает автомехаником. Он разведен с 2011 года, у него есть ребенок. Ранее его разыскивали судебные приставы из-за долга по алиментам.

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      Марина Совина
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