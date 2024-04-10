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14:49, 10 апреля 2024Мир

Брата экс-президента Польши допросят из-за катастрофы под Смоленском

Брата экс-президента Польши Качиньского допросят из-за катастрофы под Смоленском
Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский. Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Брата экс-президента Польши Леха Качиньского и лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского захотели допросить из-за катастрофы под Смоленском. Об этом написал польский адвокат Роман Гертых в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«От имени семей сотрудников [Бюро охраны правительства] BOR, ставших жертвами в Смоленске, защищая президента Качиньского, я сегодня попрошу прокуратуру допросить [Ярослава] Качиньского с помощью полиграфа относительно последнего разговора братьев», — заявил юрист.

Также после данного поста Гертых опубликовал новую запись, где написал: «время пришло».

Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что Варшава откажется от версий о вине России в крушении самолета Ту-154 польского президента в 2010 году в Смоленске.

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      Максим Габриелян
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