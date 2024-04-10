Бывший советник Байдена обвинил его в излишнем внимании к мостам

Экс-глава аппарата Белого дома Клейн: Байден слишком много говорит о мостах

Бывший руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн поставил под сомнение предвыборную стратегию американского президента Джо Байдена из-за излишнего внимания к долгосрочным проектам вместо решения насущных экономических проблем США. Его слова приводит издание Politico.

«Я думаю, что президент слишком много говорит о мостах», — отметил Клейн, согласно аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении издания.

По словам экс-главы аппарата Белого дома, Байден два или три раза в неделю перерезает ленточку на мероприятиях, посвященных строительству мостов, однако такие проблемы, как повышение цен на продукты питания, его не волнуют. «Смотрите, это чертов мост. Типа, это мост, а чем он интересен? Это немного интересно, но не очень», — добавил он.

Клейн, который запомнился как «один из наиболее политически агрессивных советников Байдена», покинул администрацию в феврале 2023 года.

Во время работы в Белом доме помощник Байдена Клейн по утрам объезжал заправки для контроля цен на бензин. По дороге на работу он контролировал каждую из девяти встречающихся ему на пути заправочных станций.