Чернокожие отказались поддержать Трампа

Newsweek: только 12 процентов чернокожих поддержат республиканцев на выборах

Только 12 процентов чернокожих избирателей готовы поддержать Республиканскую партию на выборах в ноябре 2024 года. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на опрос Pew Research Center.

Как отмечает издание, бывший президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп не получит значительной поддержки чернокожих на президентских выборах. Только 12 процентов респондентов заявили о готовности проголосовать за республиканцев, что на один процент меньше, чем в 1994 году.

Для сравнения, Демократическую партию поддержали 83 процента опрошенных, что на три процента меньше, чем в 1994 году. Издание отмечает, что на президентских выборах 2020 года Трамп смог выиграть только восемь процентов данной категории избирателей.

Ранее действующий президент США Джо Байден впервые за долгое время обошел Трампа по опросам, набрав 44 процента голосов согласно опросу Morning Consult.