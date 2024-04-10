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06:03, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Парень прислал отцу вирусное видео и попал в неловкую ситуацию

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, как они с отцом попали в неловкую ситуацию из-за вирусного видео с затмением. По словам молодого человека, отец сильно рассердился на него из-за случившегося.

Автор поста рассказал, что в честь затмения отправил отцу популярный в интернете ролик, в котором некий мужчина сначала снимает небо, а затем в кадре частично оказывается его интимная зона. «Я подумал, что было бы забавно отправить это видео отцу. (...) Я прислал ему ролик с подписью, что я снял отличное видео с затмением», — добавил парень.

Однако, по словам рассказчика, его отец любит пересылать различные ролики. Он не стал смотреть полученное видео и принялся отправлять его друзьям и знакомым, отмечая, что его сын сделал прекрасные кадры. Как указал парень, отец прислал видео в том числе женщине-священнику своей церкви и многим учителям из местных школ.

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«Когда ему начали приходить интересные ответы, он наконец посмотрел видео», — продолжил автор публикации. По его словам, отец подумал, что на кадрах его сын. В итоге он всерьез рассердился на молодого человека и обеспокоился о том, что из-за неоднозначного ролика у него могут возникнуть неприятности.

Многие комментаторы отметили, что история их рассмешила. «Это научит твоего отца не пересылать всякую ерунду, не проверяя ее», — высказался один из пользователей. Другие поделились похожими историями. «Мой коллега во время предыдущего затмения отправил всем нам то же самое видео. Пожилая женщина подумала, что это он снял видео, и написала жалобу. Чувак чуть не потерял работу», — заявил комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что обнаружил в телефоне своей девушки необычный список и задумался о расставании. Комментаторы посоветовали ему разорвать отношения с возлюбленной.

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      Олег Давыдов
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