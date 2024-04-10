Объяснено появление гигантских глаз у морских червей

Current Biology: глазастые черви альциопиды распознают ультрафиолетовые сигналы

Ученые Копенгагенского и Лундского университетов изучили многощетинкового червя с гигантскими для его размера глазами, по зоркости сравнимыми с глазами млекопитающих и осьминогов. Согласно статье, опубликованной в журнале Current Biology, эти черви могут распознавать ультрафиолетовые сигналы, видимые только представителям их вида.

Глаза некоторых многощетинковых червей, или полихет, относящихся к группе альциопид, имеют размеры от 150 до 550 микрометров и могут весить примерно в двадцать раз больше, чем остальная часть головы животного. Чтобы объяснить, почему у морских червей появились такие большие глаза, зоологи изучили три вида ночных пелагических альциопид из Средиземного моря: Torrea candida, Vanadis cf. formosa и Naiades cantrainii.

Оптические, морфологические и электрофизиологические исследования показали, что глаза червей обладают высокой пространственной остротой и временным разрешением, что подтверждает представление о том, что эти животные способны отслеживать небольшие и удаленные объекты в их поле зрения. Этими объектами могут быть потенциальная добыча, угрозы или особи того же вида.

Их зрение также ориентировано на ультрафиолетовый свет, невидимый для человеческого глаза. Это может указывать на то, что цель глаз червей — обнаружение биолюминесцентных сигналов в ночной воде, которые могут испускаться как сородичами, так и добычей. Способность обнаруживать эти сигналы дает эволюционные преимущества, которые компенсируют недостатки от обладания большими яркими глазами, заметными для хищников.