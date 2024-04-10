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09:48, 10 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии ответила на оскорбления со стороны Санду

Гуцул: оскорбления в адрес главы Гагаузии не красят президента Молдавии Санду

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что оскорбления в ее адрес не красят президента Молдавии Майю Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выходить постоянно на каждом телевидении, говорить, что башкан (глава Гагаузии — прим. «Ленты.ру») такая, и из такой команды она баллотировалась и так далее — это все не красит [Санду] как президента Республики Молдова», — сказала Гуцул.

По ее мнению, оскорбления со стороны Санду в ее адрес звучат необдуманно, а лидер Молдавии прикрывается своей должностью.

Ранее Гуцул рассказала, что гагаузы находят способы смотреть российские телеканалы, несмотря на запреты государства. Власти Гагаузии, добавила она, намерены развивать собственные независимые СМИ.

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      Алевтина Запольская
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