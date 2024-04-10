Гуцул рассказала о любви гагаузов к российским телеканалам

Глава Гагаузии Гуцул: жители региона любят смотреть российские телеканалы

Несмотря на ограничения и запреты Кишинева, гагаузы находят способы смотреть российские телеканалы и власти Гагаузии будут поддерживать это право. О любви жителей региона к российскому телевидению в разговоре с РИА Новости рассказала глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул.

«Наши гагаузы находят разные способы для того, чтобы смотреть российские телеканалы. (...) И действительно, жители Гагаузской автономии любят и смотрят, и будут смотреть, и будут находить всяческие возможности для того, чтобы быть в курсе дел в Российской Федерации», — передаются в публикации слова политика.

Она добавила, что свобода получения информации — неотъемлемое право всех граждан Молдавии, поэтому власти региона намерены развивать независимые гагаузского радио и телевидение, ориентированное на объективное освещение новостной повестки.

Ранее Гуцул рассказала о последствиях экономической войны, развязанной против региона Кишиневом. По ее словам, Гагаузская автономия несет колоссальные убытки из-за агрессивной политики республики.