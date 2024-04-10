Глава Гагаузии заявила о колоссальных убытках из-за политики Кишинева

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что автономия несет колоссальные убытки

Гагаузская автономия несет колоссальные убытки от развязанной центральными властями Молдавии против региона экономической войны, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.

По ее словам, несмотря на сложную ситуацию, власти делают все для того, чтобы жители не чувствовали давления и убытков.

Гуцул напомнила о законопроекте, который пытались принять власти в Кишиневе. Он предусматривал самостоятельную выплату регионом НДС (косвенного налога) экономическим агентам. Политик пояснила, что таким образом Кишинев хотел сократить бюджет Гагаузии на 200 миллионов леев (более одного миллиарда рублей).

Она прокомментировала, что эта сумма — четверть бюджета Гагаузской автономии.

Глава Гагаузии отметила, что в Конституционном суде совместно с Народным собранием депутатов молдавского парламента удалось сохранить старый порядок выплат, но закон все же действовал с 1 ноября по 22 февраля 2024 года.

Ранее Гуцул рассказала, что президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку Гагаузской автономии Молдавии.