Гуцул сравнила действия властей Молдавии в Гагаузии с поведением оккупантов

Глава Гагаузии Гуцул: власти Молдавии ведут себя в регионе как оккупанты

Силовики, прибывшие вместе с президентом Молдавии Майей Санду в столицу Гагаузии Комрат, ведут себя как иностранные захватчики. Действия властей республики в регионе сравнила в Telegram с поведением оккупантов глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Приезжающие силовики применяют грубую физическую силу к мирным людям, которые просто хотят задать вопросы властям Молдовы. (...) Мы, гагаузы, главные патриоты Молдовы. Мы любим эту страну, но власть ведет себя с нами как оккупанты», — говорится в сообщении политика.

Она добавила, что флаг Европейского союза, который сотрудники администрации Санду повесили в столице Гагаузии, — это плевок в душу местным жителям.

Ранее Гуцул рассказала о готовности регионов Молдавии встречать Санду протестами. По ее словам, реакция граждан связана с ухудшением объективных показателей качества жизни в республике.