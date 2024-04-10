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12:42, 10 апреля 2024Бывший СССР

Гуцул сравнила действия властей Молдавии в Гагаузии с поведением оккупантов

Глава Гагаузии Гуцул: власти Молдавии ведут себя в регионе как оккупанты

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Силовики, прибывшие вместе с президентом Молдавии Майей Санду в столицу Гагаузии Комрат, ведут себя как иностранные захватчики. Действия властей республики в регионе сравнила в Telegram с поведением оккупантов глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Приезжающие силовики применяют грубую физическую силу к мирным людям, которые просто хотят задать вопросы властям Молдовы. (...) Мы, гагаузы, главные патриоты Молдовы. Мы любим эту страну, но власть ведет себя с нами как оккупанты», — говорится в сообщении политика.

Она добавила, что флаг Европейского союза, который сотрудники администрации Санду повесили в столице Гагаузии, — это плевок в душу местным жителям.

Ранее Гуцул рассказала о готовности регионов Молдавии встречать Санду протестами. По ее словам, реакция граждан связана с ухудшением объективных показателей качества жизни в республике.

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      Глеб Палехов
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