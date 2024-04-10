В Гагаузии полицейские оцепили здание университета в ожидании визита Санду

Полицейские в Гагаузии оцепили здание университета, где должна выступить Санду

Полицейские оцепили здание государственного университета в городе Камрат Гагаузской автономной области Молдавии, где должна выступить президент республики Майя Санду. О подготовке городских властей к визиту главы государства сообщает РИА Новости.

«Здание Комратского государственного университета в столице Гагаузии в эти минуты оцепили сотрудники Службы государственной охраны. Согласно поступившей информации, город также наводнили экипажи полиции из Кишинева и районов страны за административными пределами Гагаузии», — цитируется в публикации сообщение одного из местных СМИ.