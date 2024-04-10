Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:50, 10 апреля 2024Бывший СССР

В Гагаузии полицейские оцепили здание университета в ожидании визита Санду

Полицейские в Гагаузии оцепили здание университета, где должна выступить Санду

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Полицейские оцепили здание государственного университета в городе Камрат Гагаузской автономной области Молдавии, где должна выступить президент республики Майя Санду. О подготовке городских властей к визиту главы государства сообщает РИА Новости.

«Здание Комратского государственного университета в столице Гагаузии в эти минуты оцепили сотрудники Службы государственной охраны. Согласно поступившей информации, город также наводнили экипажи полиции из Кишинева и районов страны за административными пределами Гагаузии», — цитируется в публикации сообщение одного из местных СМИ.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Окна посыпались и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      «Миннесота» с Капризовым лишилась шансов выйти в плей-офф НХЛ

      Пашинян заявил о планах представителей Карабаха захватить власть в Армении

      Нищего и больного на Украине привлекли к ответственности за неявки в военкомат

      Захотевшего в украинское НВФ россиянина осудили на девять лет за госизмену

      В Гагаузии полицейские оцепили здание университета в ожидании визита Санду

      Муфтий жестко высказался об исполнителях теракта в «Крокус Сити Холле»

      Собчак раскрыла обманувшего российских звезд афериста

      Медведчук назвал Зеленского приговором украинскому народу

      Захарова назвала безрассудной реакцию Запада на удары по ЗАЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше