В Гагаузии рассказали о готовности регионов Молдавии встречать Санду протестами
Глава Гагаузии Гуцул: в любом регионе Молдавии Санду будут встречать протестами
Где бы в Молдавии не оказалась президент республики Майя Санду, ее будут встречать протестами. О готовности регионов к недружелюбному приему Санду рассказала глава Гагаузии Евгения Гуцул, передает РИА Новости.
«Я уверена, куда бы ни поехала Майя Санду, ее все так встретят, потому что, к сожалению, наш народ живет с каждым днем все хуже и хуже», — приводятся в публикации слова политика.
Она добавила, что граждане Молдавии выходят на протесты добровольно, потому что уже не надеются быть услышанными правительством Санду.
Ранее Гуцул рассказала о последствиях экономической войны, развязанной против региона Кишиневом. По ее словам, Гагаузская автономия несет колоссальные убытки из-за агрессивной политики республики.