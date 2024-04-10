Кремль подтвердил приезд Лукашенко в Москву 11 апреля

Белорусский лидер Александр Лукашенко приедет в Москву 11-12 апреля с рабочим визитом, в ходе которого проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Планы встречи глав государств подтвердил Кремль, сообщает в среду, 10 апреля, ТАСС.

«На высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко 11-12 апреля посетит Россию и встретится с Владимиром Путиным. 11 апреля состоится общение президентов России и Белоруссии в формате «один на один».

12 апреля у Лукашенко и Путина планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Главы государств обсудят итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, а также пообщаются с космонавтами.