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13:08, 10 апреля 2024Россия

Кремль подтвердил приезд Лукашенко в Москву

Кремль подтвердил приезд Лукашенко в Москву 11 апреля

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Белорусский лидер Александр Лукашенко приедет в Москву 11-12 апреля с рабочим визитом, в ходе которого проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Планы встречи глав государств подтвердил Кремль, сообщает в среду, 10 апреля, ТАСС.

«На высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко 11-12 апреля посетит Россию и встретится с Владимиром Путиным. 11 апреля состоится общение президентов России и Белоруссии в формате «один на один».

12 апреля у Лукашенко и Путина планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Главы государств обсудят итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, а также пообщаются с космонавтами.

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      Игорь Дмитров
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