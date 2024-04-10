Лукашенко посетит Россию ради встречи с Путиным

«Пул первого»: Лукашенко посетит Россию и встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11-12 апреля посетит Россию и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера республики Telegram-канал «Пул первого».

Сообщается, что 11 апреля состоится встреча президентов России и Белоруссии в формате «один на один». «Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне», — говорится в сообщении.