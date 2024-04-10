Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:11, 10 апреля 2024Россия

Минобороны сообщило о перехвате трех французских управляемых авиабомб Hammer

Минобороны: в зоне СВО сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer. Об этом сообщает Минобороны России.

Бомбы были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), отметили в военном ведомстве. Район перехвата не уточняется. Также были сбиты два реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Помимо этого, за минувшие сутки средства ПВО сбили 172 украинских беспилотника. Таким образом, согласно данным министерства, общее количество уничтоженных дронов противника превысило 20 тысяч.

Вооруженные силы Украины впервые применили французские управляемые авиабомбы AASM Hammer в зоне СВО в начале марта 2024 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      У побережья Крыма рухнул российский военный вертолет. Что известно о случившемся в Черном море?

      Еврокомиссия назвала условия выделения Украине второго транша помощи

      Мексика прокомментировала сообщение СВР о вербовке своих граждан в ВСУ

      Феминистке Маршенкуловой заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма

      Объяснено появление гигантских глаз у морских червей

      Фридман отреагировал на снятие с него санкций ЕС

      Гендиректор популярного российского канала раскрыл феномен Дудя

      Глава Гагаузии указала Санду на нарушение конституции

      Пугачева занялась поиском новых арендаторов для своей квартиры в центре Москвы

      Россиянка расправилась с пенсионеркой и сожгла ее дом ради сокрытия преступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше