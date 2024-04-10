Минобороны сообщило о перехвате трех французских управляемых авиабомб Hammer

Минобороны: в зоне СВО сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer. Об этом сообщает Минобороны России.

Бомбы были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), отметили в военном ведомстве. Район перехвата не уточняется. Также были сбиты два реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Помимо этого, за минувшие сутки средства ПВО сбили 172 украинских беспилотника. Таким образом, согласно данным министерства, общее количество уничтоженных дронов противника превысило 20 тысяч.

Вооруженные силы Украины впервые применили французские управляемые авиабомбы AASM Hammer в зоне СВО в начале марта 2024 года.