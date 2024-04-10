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18:40, 10 апреля 2024Бывший СССР

Опрос показал разницу в доверии украинцев к Зеленскому и ВСУ

«Центр Разумкова»: украинцы доверяют ВСУ больше, чем Зеленскому

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Жители Украины больше доверяют Вооруженным силам страны (ВСУ), чем Владимиру Зеленскому, кабинету министров и парламенту. Такую разницу показали данные опроса, проведенного украинской социологической службой «Центр Разумкова», передает РИА Новости.

«Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к ВСУ — им доверяют 96 процентов опрошенных, добровольческим батальонам — 86 процентов, президенту Украины — 59 процентов», — говорится в сообщении учреждения.

Высокий уровень недоверия жители Украины демонстрируют к правительству и Верховной Раде, им не доверяют 65,5 и 74,1 процента соответственно.

В сентябре 2022 года 51 процент украинцев считали, что страна движется в правильном направлении, сейчас подобного мнения придерживаются почти 38 процентов.

Ранее немецкая газета Tagesspiegel заявила, что рейтинг одобрения деятельности Зеленского в стране снизился на фоне проведения масштабной кадровой перестановки и авторитарных тенденций в правлении.

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      Валентин Карант
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