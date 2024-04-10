Песков заявил о низком уровне диалога России и США

Песков: уровень диалога России и США оставляет желать лучшего

Уровень двустороннего диалога России и США оставляет желать лучшего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего», — рассказал он.

Ранее Песков заявил, что вхождение в состав России новых регионов необходимо учитывать всем при разрешении конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что геополитические реалии на Украине на данный момент другие, так же как и в России. Таким образом он ответил на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости сохранения территориальной целостности Украины.